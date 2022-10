Negen gewonden na botsing tussen trams in Rotterdam

De betrokken trams 4 en 25 zijn door de botsing ter hoogte van de Heer Bokelweg beiden ontspoord. Ze moesten worden opgetakeld en terug in de trambaan gezet.

De ravage was aanzienlijk. Er lag onder meer glas en panelen van de trams op de trambaan.

In de twee trams zaten in totaal twintig mensen. De slachtoffers werden op een speciaal ingerichte triageplek door hulpverleners onderzocht.

Botbreuken

Getuigen zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat de verwondingen van de slachtoffers uiteenlopen van glas in het gezicht tot botbreuken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Om de ontspoorde tramstellen weg te kunnen halen, werd bij het Hofplein de stroom van de bovenleiding gehaald. Daardoor was er een tijd lang nauwelijks tramverkeer mogelijk in de stad, omdat heel veel trams via het Hofplein rijden. Rond 22.00 konden alle trams weer rijden.