Met een babystem praten tegen je kat versterkt de band

Wat bleek? De katten reageerden grotendeels niet op het horen van de stem van een vreemde die hun naam riep. Maar toen hun baasje dat deed, toonden 10 van de 16 katten een verandering van gedrag aan die duidde op een verhoogde oplettendheid. Er was ook meer interesse vanuit de katten wanneer hun baasje zinnen uitsprak op een hoge toon of met een kinderstem. Zodra een vreemde dat deed of wanneer hun baasje op een volwassen toon hen aansprak, reageerden de katten niet of nauwelijks.

Gevoelig voor zachte klanken

Kattengedragsdeskundige Minky Spijkerman legt uit waardoor dit kan. "Hun oortjes zijn heel gevoelig, met name voor 'kleine, zachte' geluiden. Als je lieve woordjes zegt tegen je kat, dan doe je dat normaal gesproken niet op een schreeuwende manier. Vaak praat je op een zachte toon en daar reageren ze snel op." Volgens Spijkerman wordt dit verschijnsel verklaard doordat de meeste van hun prooidieren ook die zachte klanken maken.

Katten kunnen - ondanks sommige beweringen - zeker gehecht raken aan hun baasje. Doordat ze van oorsprong een roofdier zijn, zijn ze wat zelfstandiger, zegt Spijkerman.

Maar dat betekent niet dat ze geen hechte band kunnen krijgen met hun eigenaar. Voor vreemde mensen kunnen ze wat schuwer zijn, vooral als het de eerste keer is dat ze die persoon zien. "Maar als die vreemde wat vaker langskomt of vaker op de kat past, dan verandert dat ook en zullen ze sneller reageren op hem of haar."