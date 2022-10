Nieuwe dag, nieuwe vastgelijmde klimaatactivist: waarom nu zoveel acties?

Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, sprak gisteren met RTL Nieuws over activisten die zich ergens aan vastlijmen en over de vraag: is dat effectief?

Zij stelde: "Als het om extreme acties gaat, zie je normaal gesproken dat alleen het besmeuren zelf besproken wordt. Nu is dat anders. Doordat de demonstranten zichzelf vastlijmden, kregen zij alsnog de tijd om hun boodschap over te brengen."

Bezorgdheid over klimaat

Op de vraag waarom juist musea momenteel zo in trek zijn als decor voor milieu-activisme, zei woordvoerder Chris Julien van Extinction Rebellion gisteren al: "De landschappen die op schilderijen staan, kan je in verband brengen met alle mooie plekken die we nu nog op onze wereld hebben. Maar die raken wel steeds meer vervuild. Juist doordat mensen zich wel druk maken om het schilderij dat beklad wordt, willen wij dat ze meer nadenken over de landschappen die erop staan."

En: "Je voelt bezorgdheid over de kunstwerken. Maar voel je dat ook over het klimaat? We willen dat mensen in gesprek hierover gaan en dat er meer gedaan gaat worden voor het klimaat."