Kans op Elfstedentocht en witte kerst neemt steeds verder af

De hoge temperaturen zijn echt uitzonderlijk. "Het is vaker voorgekomen dat het wat warmer was in oktober, maar dat we een aantal dagen achter elkaar deze temperaturen krijgen is wel echt uitzonderlijk."

Sommige mensen zullen het warmere weer prettig vinden. De verwarming kan namelijk uitblijven, het is zonnig in de normaal zo grauwe herfstperiode én het is positief voor de energierekening. "Dan denk je ook vaak aan terrasjes pakken en buiten zijn. Maar de ernst van de zaak zit in het feit dat als dezelfde situatie zich in de zomer zou afspelen, het nu weer richting de 40 graden zou gaan", stelt Middendorp.

Koude winters worden zeldzaam

Maar kunnen we hierdoor ook geen koude winters meer verwachten? "Dat kun je nu nog niet vaststellen, maar koude winters worden wel steeds zeldzamer. Het zal overgaan op een langere herfst en daardoor neemt de kans op de Elfstedentocht en een witte kerst af."

De uitzonderlijke temperaturen zijn onderdeel van de klimaatverandering, zegt Bart Verheggen, klimaatspecialist van RTL Nieuws. Hij is het eens met Middendorp dat het voor de winter misschien fijn kan zijn als het minder koud is, maar hij wil ook de andere kant van het verhaal benadrukken. "In de zomer zagen we al bosbranden, overstromingen en de hittegolven die records verbraken."