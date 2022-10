Gemeenten vragen foto's van binnenkant huizen om WOZ-waarde te bepalen

Volgens de woordvoerder kunnen foto's wel helpen in het geval dat de huiseigenaar de WOZ-waarde te hoog vindt. Met foto's kan dan aangetoond worden dat de woning ouder is dan de toegekende waarde.

De Autoriteit Persoonsgegevens volgt de zaak ook nauwlettend, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. "De gemeente gaat achter de voordeur kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen, als het strikt noodzakelijk is. Een kijkje achter de voordeur laat wellicht zelfs zien op welke wijze jij jouw religie uitoefent, welke seksuele liefhebberijen jij hebt of wat jouw politieke overtuiging is."

Geen verplichting

Belastingsamenwerking Oost-Brabant benadrukt dat het verzoek geen eis is, maar een aanbod. "We eisen niks, maar proberen uit te leggen dat we met meer informatie de WOZ-waarde beter vast kunnen stellen."

Als mensen de foto's niet willen of kunnen aanleveren, dan kunnen ze volgens de woordvoerder alsnog contact opnemen voor een andere oplossing. Hij stelt dat het verzoek van foto's vragen al jaren gebeurt en dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun privacy. "De burger heeft zelf de regie over welke foto's hij aanlevert. Wij verwerken dat vervolgens netjes." De uitvoerlasten blijven hierdoor ook laag, zegt de woordvoerder, want het is goedkoper om mensen foto's te laten maken dan iemand langs alle huizen te sturen.