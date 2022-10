Wat heeft Van Gogh misdaan? Waarom klimaatactivisten kunst besmeuren

Reacties van Rijksmuseum en Van Gogh Museum

RTL Nieuws heeft zowel het Rijksmuseum als het Van Gogh Museum om een reactie gevraagd. De woordvoerder van het Van Gogh Museum laat in een statement weten:

"Het Van Gogh Museum houdt alle ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op het museum nauwlettend in de gaten. Uiteraard hebben we ook het nieuws over het incident vernomen. We treffen maatregelen om de veiligheid van de kunst en de bezoeker te waarborgen. In dat kader doen we geen uitspraken over wat voor maatregelen dat betreft."

De woordvoerder van het Rijksmuseum geeft aan dat er nooit uitspraken worden gedaan over zaken die te maken hebben met de veiligheid van de bezoekers en werknemers.