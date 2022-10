Tientallen ontheffingen voor sancties tegen Rusland

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur en Onderwijs hebben de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen.

91 keer

Sinds het begin van de oorlog, eind februari, hebben de ministeries in totaal 91 ontheffingen verleend. Dit gebeurt om 'in specifieke gevallen een mate van flexibiliteit te verlenen', aldus een toelichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als voorbeeld wordt een Nederlands bedrijf genoemd dat nog een betaling uit Rusland wil ontvangen.

Sinds april geldt een havenverbod in de Europese Unie voor schepen die onder Russische vlag varen. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mág schepen met bepaalde lading wél toelaten. Dat gaat bijvoorbeeld over aluminimum en voedsel. In 34 gevallen kregen de schepen gewoon toegang tot Nederlandse havens.

Gazprom Nederland

Ook mogen Nederlandse organisaties nog energie ontvangen van voormalige Gazprom-bedrijven. Begin september heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) een uitzondering gemaakt voor organisaties met een energiecontract met Gazprom Nederland, een dochterbedrijf van het Russische Gazprom.