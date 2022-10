Vermiste Jayden (11) mogelijk nog gezien in Leidschendam, politie onderzoekt melding

Jayden vertrok vrijdag om 15.00 op een grijze damesfiets bij zijn school, maar kwam nooit thuis aan. Hij droeg volgens de politie een zwarte jas met een bontkraag en schoenen van Nike.

De melding die de politie heeft gekregen ging over winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, tussen Den Haag en Leiden. De jongen is daar echter niet gevonden.