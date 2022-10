Groot tekort aan zwarte spermadonoren in de Verenigde Staten

De krant schrijft over de zwarte vrouw Reese Brooks, die online spermabanken afstruinde, op zoek naar een zwarte of Afro-Amerikaanse donor. "Ik zou zeggen dat ik 40 uur per week besteedde aan het zoeken naar een donor. Alles bij elkaar denk ik dat ik meer dan 800 uur heb gezocht." Maar overal was weinig of geen aanbod.

Van de 15 vrouwen die met The Post spraken, kon er maar één sperma kopen en een kind verwekken met een zwarte donor. De zwarte vrouwen beconcurreren elkaar fel voor flesjes van zwarte donoren, die volgens hen meestal binnen enkele minuten uitverkocht zijn.