Opnieuw slapen te veel minderjarige asielzoekers in Ter Apel

Er is niet voldoende ruimte in Ter Apel om al deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen. Van de 325 kinderen, moeten er 60 de nacht doorbrengen in het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het COA: "Daar zijn geen bedden, maar stoelen."

Per week melden zich tussen de 100 en 150 minderjarigen bij Ter Apel.

Deel naar Groesbeek

Vanmiddag waren er nog meer minderjarige asielzoekers in het aanmeldcentrum zijn geweest. Er werden 25 kinderen naar Groesbeek gebracht en nog eens 25 naar andere locaties.

Vanaf maandag moet ook een locatie worden geopend in Berkel-Enschot zodat de opvang in Ter Apel iets meer lucht wordt gegeven.