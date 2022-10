Zo simpel was het om pakketten te 'stelen': PostNL doet onderzoek

De bezorgdienst erkent dat misbruik met behulp van bedrijfskleding 'zich helaas af en toen voordoet.' Bezorgers die uit dienst gaan, moeten hun bedrijfskleding inleveren. "Ook vragen we medewerkers om kapotte of versleten bedrijfskleding bij ons in te leveren en niet in een vuilcontainer te gooien."

Maar, vervolgt de woordvoerder in zijn reactie op vragen: "Er werken ongeveer 53.000 mensen bij en voor PostNL en dat maakt het buitengewoon lastig om hier een honderd procent sluitende procedure voor in te regelen. Daarom kondigen we altijd aan bij ontvangers op welke dag en in welk tijdvak we langskomen, met track-en-trace-informatie."

'Moest om pas gevraagd worden'

Dat het kinderlijk eenvoudig bleek om vrijetijdskleding te bestellen die er blijkbaar in elk geval voor de medewerkers van de Friese supermarkt net zo betrouwbaar uitzag als de officiële bedrijfskleding, was niet het enige dat in dit specifieke geval misging. "Er moet altijd om een PostNL-pas gevraagd worden voordat pakketten mogen worden meegegeven."

Het bedrijf geeft aan de procedures opnieuw onder de aandacht te brengen bij de winkeliers.