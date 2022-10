Vrouwen krijgen volgend jaar zelftest baarmoederhalskanker thuisgestuurd

Angst voor onderzoek en uitslag

De mogelijke oorzaak voor de lage deelname aan het bevolkingsonderzoek is dat jonge vrouwen zich niet bezighouden met de mogelijkheid dat ze ziek worden. Ook kunnen vrouwen het uitstrijkje bij de huisarts pijnlijk vinden, vermoedt Paulusma. Uit onderzoek van het RIVM blijkt daarnaast dat er ook angst is voor het onderzoek zelf en de uitslag.

KWF Kankerbestrijding laat in een reactie weten blij te zijn met het besluit. "Uit eerdere tests zien we dat zelftesten ervoor zorgen dat meer vrouwen deelnemen. Nu doet 55 procent mee en dat is te laag. Bij borstkanker is dat 80 procent bijvoorbeeld. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op een beter vooruitzicht en behandeling. Een zelftest verlaagt de drempel om een uitstrijkje te laten maken."