Minder stoken en ventileren, meer schimmel in huis: dit moet je weten

3. In hoeverre moet ik iets doen tegen schimmel in huis?

Mensen met astma of COPD zijn vaak extra gevoelig voor schimmels in huis. "Maar ook als je dat niet hebt, kun je er veel last van krijgen", zegt Houbraken.

Hij vervolgt: "Het kan ook zo zijn dat je de schimmels wel ziet zitten in je huis, maar dat je er niets van merkt." Geen reden om er je schouders over op te halen: "Ook als je er nu helemaal geen last van hebt, kan blootstelling aan veel schimmels ervoor zorgen dat je in de toekomst allergieën ontwikkelt. En dat je later dus alsnog klachten krijgt. Zichtbare schimmel in huis is gewoon nooit goed."

4. Energie besparen door de verwarming lager te zetten en minder te ventileren, is dus niet zo slim?

Volgens vochtexpert Stephan Bakker van het bedrijf SmartDry kan schimmel dan makkelijk oprukken. "Per persoon produceren we dagelijks tot vijf liter vocht. Douchen, de was die hangt te drogen, koken, dweilen, maar ook gewoon ademen en zweten, daar komt allemaal 'leefvocht' bij vrij. Even een extra kiepraampje openzetten of de afzuigkap aandoen op het moment dat je veel vocht produceert, kan al veel helpen."

Bakker bezoekt en adviseert dagelijks mensen die kampen met een vochtprobleem in huis. "Een gezond binnenklimaat is echt heel belangrijk. Elke ochtend een kwartier tot een half uur een raam of deur openzetten en de rest van de dag ventileren, voorkomt al veel problemen."

Maar met de hoge energieprijzen zie je de euro's bijna naar buiten vliegen. Ter geruststelling: "Echt niet elk raam hoeft de hele dag open te staan, maar een ruimte moet nooit helemaal potdicht zijn. En door de luchtvochtigheid omlaag te brengen, bespaar je ook energiekosten. Als de lucht heel vochtig is, heeft elke kubieke meter meer massa. Dat kost meer energie om te verwarmen. Bovendien is de gevoelstemperatuur lager als de luchtvochtigheid hoog is." Het is dus niet zo dat ventileren je alleen maar geld kost.

Natuurlijke kunnen er ook bouwkundige problemen meespelen, die bijvoorbeeld doorslaand (door de gevel) of optrekkend vocht veroorzaken. Dan is meer nodig dan ventileren. Een vochtexpert kan daar uitsluitsel en advies over geven.

In onderstaande video zie je hoe schimmel in huis je leven kan beïnvloeden en krijg je meer tips om schimmel te voorkomen: