Zon, regen en onweer, maar de temperaturen blijven zacht dit weekend

Voor de regio's midden en zuid is de herfstvakantie vandaag van start gegaan. Overdag krijgen we temperaturen rond de 20 graden en in de middag zijn er perioden met zon. "Vooral in het zuidwesten zal de zon tevoorschijn komen, wel is er tegen het einde van de middag kans op buien", vertelt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

Kans op onweer

Het weer toont dit weekend twee gezichten. Aan de ene kant begint de zaterdag droog en is er ruimte voor wat zon. Aan de andere kant zal er vanuit het westen regenbuien vallen en die worden op de zondag steviger. Dan is er zelfs kans op onweer. Limburg heeft daarin wel de hoogste temperaturen, daar is de verwachting dat het 21 graden gaat worden.

"De temperaturen zijn hoger en daardoor hoeft de kachel niet aan", zegt Middendorp. Dat geldt ook voor de nachten want de temperaturen zakken dan tot ongeveer 13 graden.