EU-leiders willen verder ingrijpen op gasprijs: 'Belangrijke stap'

Geen vaste maximumprijs

Veel EU-landen pleiten al maanden voor een maximumprijs, maar Nederland en Duitsland hebben bezwaren. Zij vrezen dat gasleveranties stoppen, als Europa weigert om hoge prijzen te betalen.

"Het is ongelooflijk complex. De gasprijs moet verder omlaag maar wel op een manier dat we het gas wel blijven krijgen. En niet dat ze afbuigen naar Azië of naar Latijns-Amerika. We moeten het hier hebben", zei Rutte.

Er wordt nu onder meer gezocht naar een manier om pieken in de gasprijs te begrenzen zonder de bezwaren die Nederland en Duitsland zien.

Een flexibele limiet?

De Europese Commissie heeft een flexibele limiet voor hoge prijspieken voorgesteld. "We kijken wel of je bij hele rare zaken de prijs kunt afvijlen", aldus Rutte. "Dat is ingewikkeld en moet nog nader worden bestudeerd en uitgewerkt door de ministers die over energie gaan."

Dat moet wel 'dringend' gebeuren. En dan moet er ook echt een 'concreet' plan liggen waarover de EU-landen kunnen besluiten, hebben de leiders afgesproken.