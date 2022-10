Drie zoenen, files: waarom leren we pre-coronagewoontes niet écht af?

Gedragspsycholoog Arie Dijkstra legt uit dat veel mensen niet meer de dreiging voelen dat ze van corona erg ziek kunnen worden. "Door het gebrek aan (sociale) dreiging laten we ons vooral sturen door de sociale norm en die is weer terug naar waar we waren." Met andere woorden: we doen weer vaker wat er van ons verwacht wordt. Of we doen dingen waarvan we denken dat ze van ons worden verwacht.

'Openbaar vervoer onbetrouwbaar'

Maar dat hoeft niet de enige reden te zijn dat we vaker de auto pakken: de onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer van de afgelopen tijd kan ook een rol spelen, zegt Dijkstra. Want stakingen, vertragingen of andere spoorproblemen helpen niet bij het laten staan van de auto.