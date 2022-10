Kamer steunt motie voor komst van speciaal Poetin-tribunaal in Den Haag

CDA'er Agnes Mulder wil eveneens niet wachten tot er vrede is in Oekraïne: "Om voorbereid te zijn op het moment dat de strijd voorbij is, moet Nederland nu gaan pleiten voor een Internationaal Speciaal Tribunaal." Volt-leider Laurens Dassen spreekt over een gruwelijke werkelijkheid in Oekraïne die om berechting vraagt.

Overbrengen naar Nederland

Toch is het beeld van Poetin in de rechtszaal nog heel ver weg, al dan niet uit zicht. "De situatie nu is nog niet heel kansrijk dat Poetin hier naar toe wordt gebracht", geeft ook Sjoerdsma toe. "Maar laten we ervoor zorgen dat als die situatie zich voordoet, dat we er klaar voor zijn en dat we hem daadwerkelijk kunnen berechten."