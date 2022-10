Normale regeringsdelegatie naar WK in Qatar, mogelijk ook koning Willem-Alexander

In de verkiezingscampagne vorig jaar sprak Sigrid Kaag zich als D66-leider uit voor een boycot richting Qatar, maar inmiddels steunen Kaag en de andere D66-bewindspersonen in het kabinet het besluit om een regeringsdelegatie te sturen.

Wie gaat er?

Wie precies gaat, wordt later bekendgemaakt.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat eerst bijvoorbeeld de minister van Sport, Conny Helder, afreist naar Qatar. Naarmate Oranje verder in het toernooi komt, zouden ook bijvoorbeeld koning Willem-Alexander en premier Rutte kunnen afreizen.

De koning heeft vaker belangrijke wedstrijden van het Nederlands elftal bezocht. In 2010 was hij bij de WK-finale in Zuid-Afrika, destijds nog als prins. Bij het WK in Brazilië 2014 was hij bij een groepswedstrijd. Voor het WK in 2018 was Oranje niet gekwalificeerd.