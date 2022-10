Een huis met hakenkruizen op Funda: zo kon het volgens de makelaar gebeuren

"Dit is een verhaal dat triggert, als je in het wereldje werkt." Een dame die de telefoon opneemt bij een bedrijf voor woningfotografie, heeft al van het huis met de hakenkruizen gehoord. Datzelfde geldt voor medewerkers van verschillende makelaarskantoren die RTL Nieuws spreekt.

De swastika's zijn een extreem voorbeeld, verboden zelfs om zomaar in het openbaar te laten zien. Maar andere opmerkelijkheden die de verkoop van een huis kunnen bemoeilijken zijn makelaars niet vreemd.

Carola van der Krabben van House to Sell in Den Bosch is de makelaar die ooit bijna gestrekt ging van de stank van 65 katten achter een voordeur. "De eigenaren begrepen zelf ook wel dat niet iedere koper van poezen houdt en dat het er bovengemiddeld veel waren. Maar ze waren zelf heel dol op die beesten. En dan is het toch lastig om te zeggen dat het hele huis naar kattenpis stinkt."

Niet schoongemaakt

De woning ging uiteindelijk niet in de verkoop. Wel verkocht ze ooit het ernstig vervuilde huis van een overleden verzamelaar. "Boeken, elpees, echt van alles, de bovenverdiepingen stonden helemaal vol spullen."

En dat was nog niet het ergste: "De bewoner was zelf al jaren niet meer boven geweest. Er was ook al heel lang niet meer schoongemaakt. Het huis was niet onderhouden, kozijnen waren rot, de vloerbedekking hartstikke vies. De eigenaar had ook een grote hond, die via een soort kattenluik naar de achtertuin kon om daar zichzelf uit te laten. "