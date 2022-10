Van mistboog tot stralingsmist, dit wist je nog niet van mist

En dan was er nog iets vanochtend waar we het over willen hebben: stralingsmist. Want daar was sprake van. Om te beginnen, wanneer is er sprake van mist? Dat is het geval als het zicht onder de 1000 meter komt. Vannacht kwam 'stralingsmist' voor.

"Mist is in principe niks anders dan een wolk die op de grond ligt", schrijft Buienradar. "Er zijn verschillende soorten mist zoals stralingsmist, advectieve mist, zeemist (of zeevlam), dooimist etc."

Kleine waterdruppeltjes blijven zweven

Stralingsmist ontstaat doordat de aarde als het ware warmte uitstraalt. Dat gebeurt het vaakst onder een heldere hemel als de temperaturen laag zijn. Door dat uitstralen van de warmte, wordt het aardoppervlak 'snachts koeler: er is immers geen zon om het weer op te warmen. En dan wordt het even technisch. De lucht boven het aardoppervlak wordt kouder en kan 's nachts minder waterdamp bevatten.

Buienradar: "Als het vochtig genoeg is en de lucht hard genoeg afkoelt, is de lucht op een gegeven moment 'vol' met waterdamp ofwel verzadigd. Niet alle waterdamp kan meer worden vastgehouden en er treedt condensatie op in de vorm van kleine waterdruppeltjes die klein genoeg zijn om te blijven zweven, de mist is gevormd."