Griep- en coronaprik tegelijk: Kamer positief over 'dubbelslag' GGD

Volgens Van Essen is de keuze voor de GGD als vaste priklocatie logisch. "Huisartsen hebben aangegeven dat zij het te druk hebben voor coronaprikken. En bij de GGD's zie je dat het nu goed loopt, zij zetten grote stappen. Op korte termijn zal het er niet van komen, maar de oud-huisarts hoopt wel dat het volgend jaar tijdens een nieuwe vaccinatieronde georganiseerd kan worden: "Neem nu de tijd om die stappen te zetten."

In overleg met huisartsen

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat welwillend tegenover het idee. Zo zegt Tweede Kamerlid Joba van den Berg van het CDA. "Ik vind zeker dat we moeten onderzoeken hoe we dat in de toekomst nog beter kunnen organiseren. In de ideale wereld zou het gelijktijdig kunnen, dat zou voor mensen makkelijker zijn."

Coalitiegenoot D66 sluit zich daarbij aan. "Wij zijn voorstander om het coronavaccin – waar mogelijk – te combineren met de griepprik", laat de partij weten. Net als het CDA wijst D66 wel op goed overleg met de huisartsen. "Betrek hen tijdig." Ook vanuit de PVV klinkt steun voor het voorstel van Goudsmit en Van Essen. Kamerlid Fleur Agema wil daarnaast al langer dat de griepprik aan meer mensen wordt aangeboden.