Twee mannen aangehouden voor poging tot overval op Ajacied Dusan Tadic

De Ajax-aanvoerder werd in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli opgewacht in de buurt van zijn woning door twee mannen die helmen droegen.

Handgemeen

Toen hij uit zijn auto stapte, werd hij door hen bedreigd. Tadic probeerde te vluchten, maar hij werd even later ingehaald door het duo. Dat leidde tot een handgemeen, waarbij de voetballer uiteindelijk wist te ontkomen. Met kapotte kleding kwam hij uiteindelijk in een hotel in de buurt, waarna hij de politie belde.

Waar de verdachten het precies op gemunt hadden, is nog onduidelijk. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. Tadic is op de hoogte gebracht van de aanhouding.