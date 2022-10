Buschauffeurs staken vanaf woensdag drie dagen voor betere cao

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt de stakingen onbegrijpelijk. Voorzitter Fred Kagie snapt niet dat er wordt gestaakt voor een cao die eind dit jaar afloopt. "We hebben FNV al een aantal keer uitgenodigd. Maar de eisen die de vakbond nu stelt gaan over de toekomst, bijvoorbeeld over werkdruk. Ik zie niet hoe die eisen met terugwerkende kracht in de huidige cao kunnen worden ingevoerd." Kagie doet daarom een oproep: "Kom aan tafel en hou op met actievoeren."

Eenmalige uitkering

VWOV sloot vorige week nog een akkoord met vakbond CNV. Daarin werd afgesproken dat chauffeurs een eenmalige uitkering van 1000 euro krijgen, die in november wordt uitgekeerd. De cao Openbaar Vervoer werd namelijk begin dit jaar afgesloten, maar sindsdien is de wereld er anders uit komen te zien. "CNV was bereid om aan te schuiven en met die vakbond zijn we er gewoon uitgekomen", aldus Kagie.