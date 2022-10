Schiphol ziet drukte weer oplopen door begin van de herfstvakantie

Ziekteverzuim door corona

Naast rijen in de vertrekhal ontstonden er zaterdag ook rijen voor de paspoortcontrole in de aankomsthal. Die werden veroorzaakt door onderbezetting bij de Marechaussee door ziekmeldingen als gevolg van corona. Een woordvoerder van de Marechaussee laat weten dat de bezetting maandag goed is. "Mocht de drukte toch toenemen, dan verleggen we de focus naar vertrekkende en overstappende reizigers, zodat zij hun vlucht niet missen." In dat geval zal het wat drukker zijn in de aankomsthal.