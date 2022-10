Buitenlandse media over Amalia: 'Ze had zo gedroomd van studentenleven'

"Willem Alexander vreest voor het leven van zijn dochter." Dat staat in chocoladeletters boven een bericht op de site van de Duitse tabloid Bild. Deze woorden gebruikte de koning zelf niet, tijdens het opvallende persmoment in Zweden gisteren. Veel buitenlandse kranten en omroepen schrijven over het moment en over kroonprinses Amalia die vanwege 'dreiging van buitenaf' amper nog buiten kan komen.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren zichtbaar geëmotioneerd, toen ze gisteren aan de pers vertelden dat kroonprinses Amalia amper nog naar buiten kan. Het was een mededeling die onverwacht kwam, zeker op dat moment uitgesproken door het koningspaar zelf. Op 17 september meldde de Telegraaf weliswaar al dat de beveiliging rond Amalia en minister-president Rutte flink was opgeschroefd, omdat politie en justitie rekening zouden houden met een poging tot ontvoering of een aanslag. Lees ook: Prinses Amalia woont niet in Amsterdam en kan niet meer naar buiten door dreiging 'Ongewoon emotioneel' Maar bevestiging van het bestaan van een serieuze dreiging kwam er sindsdien niet. Niet vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst, niet vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en al zeker niet vanuit het koningshuis. Tot gisteren dus, tijdens een persgebrek in Zweden. "Een ongewoon emotionele ontmoeting met de pers", omschrijft de BBC het moment, dat in deze video te zien is. Bekijk deze video op RTL XL Máxima over bedreiging Amalia: '"Heel moeilijk voor haar." De buitenlandse media benoemen de zichtbare emoties bij het koningspaar, dat voor de draaiende camera's voor even veranderde in twee hoogst bezorgde ouders. Ook de BBC: "Koningin Maxima's ogen glinsterden toen ze de 'moeilijke gevolgen' beschreef." Over een van die gevolgen, schrijft Bild: "Amalia had zo gedroomd van een normaal studentenleven en had een klein appartement gehuurd aan een gracht. Ze wilde op de fiets naar colleges." Lees ook: Dreiging Amalia kan lang aanhouden: 'Valt niet tegenop te beveiligen' De Gazet van Antwerpen schrijft: "Prinses Amalia begon in september aan haar nieuwe bestaan, als student aan de Universiteit van Amsterdam. Dat mocht helaas niet lang duren." Amalia studeert nog steeds, maar woont dus niet meer in Amsterdam en kan zich niet in het studentenleven storten. "De situatie is echt heel moeilijk", citeert de Franse krant Le Figaro koning Willem-Alexander op haar website. Boven het artikel staat een foto van een zwaaiende prinses Amalia en haar vader, op het balkon van paleis Noordeinde tijdens Prinsjesdag, drie dagen na de berichtgeving van de Telegraaf over de opgeschroefde beveiliging. Bild kopt dus met 'Willem-Alexander vreest voor het leven van zijn dochter', iets wat de koning niet letterlijk gezegd heeft.