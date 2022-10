Winterjas uit, misschien zelfs korte broek aan: het wordt flink warm

Ook vandaag is de zon al aanwezig, maar wel pas in de middag. Morgen wordt het gemiddeld 17 graden en dat is voor deze tijd van het jaar iets warmer dan normaal.

Zondag mooiste dag

"Zondag is de mooiste dag van de week", zegt meteoroloog Martijn Dorresteijn van Buienradar. "De wind wordt minder, het is droger en er is beduidend meer zon aanwezig." De mensen die dan genieten van hun herfstvakantie, zouden zelfs naar het strand kunnen gaan. De temperaturen komen dan landelijk tussen de 16 en 19 graden uit.