Minste in Drenthe, Zuid-Holland de meeste: hier moeten 900.000 nieuwe huizen komen

Het kabinet en de provincies hebben een akkoord bereikt over ruim 900.000 woningen, die tot en met 2030 gebouwd moeten worden. Per provincie is nu exact vastgelegd hoe veel erbij komen. Corporaties spreken over een veelbelovende stap, maar maken zich zorgen of de plannen snel uitvoerbaar zijn.

Volgens het akkoord, dat vanmiddag wordt ondertekend, moet een meerderheid van de woningbouw betaalbaar zijn. Daarom is getekend voor de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40 procent) en 250.000 sociale huurwoningen. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting spreekt over een 'enorme opgave'. "Dit vraagt om een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder - van overheden, corporaties en marktpartijen." De bouwplannen per provincie tot en met 2030 Nieuwe woningen per provincie Drenthe 13.631 Flevoland 39.193 Friesland 17.500 Gelderland 100.000 Groningen 28.359 Limburg 26.550 Noord-Brabant 130.600 Noord-Holland 183.600 Overijssel 42.300 Utrecht 83.500 Zeeland 16.500 Zuid-Holland 235.460 Totaal aantal woningen 917.193 Woningcorporaties: positief maar ook zorgen Provincies en gemeenten moeten de plannen nu verder uitwerken, zoals waar de woningen exact gebouwd kunnen worden en hoe het aantal huur- en koopwoningen exact is verdeeld. Lees ook: Fors minder nieuwbouw verwacht in 2023 Volgens de woningcorporaties wordt die stap de lakmoesproef. In een reactie laat de landelijke brancheverenging Aedes weten zich zorgen te maken of er op afzienbare termijn echt gestart kan worden met de afgesproken bouw van sociale woningen. Weliswaar is de minister volgens de vereniging 'op stoom' met de plannen op papier, maar is 'de praktijk in de regio weerbarstig.' De branchevereniging stelt dat projecten te vaak worden vooruitgeschoven terwijl juist een versnelling van concrete plannen nodig is. "Vergunningsprocedures zijn nog te tijdrovend, die moeten een kortere doorlooptijd hebben." 11 miljard beschikbaar Daar komt bij dat er genoeg onzekerheden zijn: de stikstofcrisis, de hoge bouwkosten en de oplopende rente. Het kabinet stelt in totaal 11 miljard beschikbaar om de plannen te realiseren, en wijst ook op de afspraken met de woningcorporaties: die moeten meer dan 60 miljard euro investeren als vanaf volgend jaar de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.