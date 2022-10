Grimmige sfeer verwacht tijdens klimaattop in november: EU gaat Rusland negeren

Onderhandelaars verwachten niet dat die houding tot problemen zal leiden tijdens het opstellen van een slotverklaring, waar alle landen akkoord mee moeten gaan. Daar zal gastland Egypte voor moeten zorgen.

Nare sfeer met China

Cruciaal tijdens de top wordt ook de opstelling van China. Eerdere klimaatbijeenkomsten verliepen volgens Nederlandse vertegenwoordigers in een nare sfeer, vooral omdat Chinese diplomaten toch weer vraagtekens stelden bij gemaakte afspraken. "Ze leken erop uit om ambities terug te schroeven", zei klimaatgezant De Parme in de Kamer. De hoop is dat in Sharm-el-Sheikh toch toenadering kan worden gevonden, de sfeer zou onderling inmiddels weer gemoedelijker zijn.

China en het Westen botsen vaker op klimaattoppen. Tijdens de vorige top, in Glasgow, dwong het land samen met India op het laatste moment af dat de slotverklaring werd afgezwakt op het punt van steenkool. 'Uitfaseren' werd het minder stellige 'afbouwen'.

Dialoog over compensatie

Erg optimistisch zijn de verwachtingen vooraf daarom niet, maar de top in Sharm-el-Sheikh kan volgens Nederland nog altijd een succes worden. Het belangrijkste daarvoor is dat er voldoende steun blijft voor het doel van maximaal 1,5 graad opwarming. Ook hopen vertegenwoordigers in Egypte duidelijke resultaten te zien van eerder gemaakte klimaatafspraken, zoals die uit Glasgow vorig jaar, en dat hier meer geld voor wordt vrijgemaakt.