Nederland schenkt extra raketten aan Oekraïne

"We zien dat luchtverdediging ontzettend belangrijk is, dus Nederland levert een aanvullende bijdrage aan de luchtverdediging", zegt Ollongren. "Het enige resultaat wat Poetin bereikt met zijn aanvallen, is dat we meer gaan leveren."

Meer landen leveren

Verschillende NAVO-landen willen nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne nu het land door Rusland wordt bestookt met een regen van raketten. De defensieministers van de dertig bondgenoten komen in Brussel bijeen om onder meer dat te bespreken.