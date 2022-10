Voor Elizes generatie is succesvol zijn de norm: 'Ik kreeg een paniekstoornis'

Op haar 17de kreeg ze haar eerste paniekaanval, toen ze in haar examenjaar zat. "Je voelt opeens een lichamelijke sensatie. In mijn zwaarste periode had ik er elke dag last van. Mijn keel ging dicht zitten. Mijn eetlust was weg, ik was misselijk van de angst en kreeg last van duizeligheid." Door deze paniekaanvallen kreeg Elize het gevoel dat er iets mis was in haar lichaam.

Schoolprestaties op één

Maar lichamelijk onderzoek sloot uit dat ze iets fysieks mankeerde. De lichamelijke klachten die ze voelde, kwamen door de ongezonde stress die ze ervaarde voor haar examens. Vanuit huis kreeg ze altijd mee dat haar schoolprestaties op de eerste plek kwamen en alle andere dingen in haar leven waren daar afhankelijk van. "Ik mocht alleen met vriendinnen afspreken als ik goede cijfers haalde."

Haar paniek- en angststoornissen hadden grote invloed op haar leven. Ze durfde minder in het openbaar te verschijnen, ze zei etentjes af met vrienden omdat ze bang werd om weer een aanval te krijgen. "Ik wilde niet meer naar buiten, omdat ik als het ware angst kreeg voor een angstaanval."