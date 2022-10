Steeds meer kinderen in stressvolle situatie Ter Apel: 'Schadelijk voor het brein'

In de wachtkamer zijn geen sanitaire voorzieningen en er is geen aandacht of dagbesteding voor hen. Niemand kan hen vertellen hoe lang het nog duurt. De kinderen zijn gestrest, vermoeid en angstig.

Twee meisjes samen met dertig jongens

De kinderen worden volgens Kalverboer aan hun lot overgelaten. "Eén van de meisjes met wie ik sprak vertelde hoe onveilig ze zich voelde. In de drie dagen dat ze in Ter Apel was, had nog niemand met haar gesproken over haar situatie. De twee meisjes slapen in dezelfde wachtruimte met dertig jongens. Ze ervaren onvoldoende toezicht. Ook jongens voelen zich niet veilig. Alle kinderen die we spraken, vertelden gevlucht te zijn voor de oorlog in hun thuisland."