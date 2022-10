Casino weigert Daan met downsyndroom, wél verrast door idool

Wat zijn die regels dan?

Op de website van de Kansspelautoriteit, de onafhankelijke toezichthouder, staat de volgende tekst.

"Het klopt dat de autoriteit er bij Holland Casino op heeft aangedrongen zich te houden aan artikel 12 uit de vergunning, als onderdeel van de zorgplicht die Holland Casino heeft voor haar klanten. In het artikel staat dat mensen niet mogen worden toegelaten 'uit wier gedragingen of uitlatingen redelijkerwijs valt op te maken dat zij in een zodanige toestand verkeren dat zij hun wil niet in vrijheid kunnen bepalen'."

De autoriteit verduidelijkt: "Dat is ingewikkelde taal voor: laat alleen mensen binnen die volledig in staat zijn de risico's van gokken in te schatten. Als mensen dat niet kunnen, moeten ze tegen zichzelf worden beschermd. Dit geldt uitdrukkelijk niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor álle kwetsbare groepen."

Ook mensen die onder invloed zijn van drank of drugs, of dement zijn, moet de toegang worden geweigerd. Net als minderjarigen, die ook niet binnen mogen.