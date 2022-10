Vogelgriep: 80.000 vleeskuikens in Waddinxveen geruimd om besmetting

80.000 vleeskuikens op een pluimveebedrijf in Waddinxveen worden gedood, omdat er vogelgriep is vastgesteld. Binnen 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod. In die straal ligt nog een ander bedrijf.

Sinds woensdag geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten vanwege het hoge aantal besmettingen met vogelgriep. Al een jaar raast de ziekte door het land. Normaal verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar dat is dit jaar niet gebeurd. Vijf miljoen dieren geruimd Ondanks een eerdere ophokplicht, werden het afgelopen jaar zeventig pluimveehouders geraakt. Vijf miljoen dieren werden (preventief) geruimd. Lees ook: Hevige uitbraak vogelgriep: 'Ik hoop elke dag dat het aan mijn deur voorbij gaat' Voor pluimveehouders zijn het spannende tijden, zeker nu de winter op komst is. Pluimveehouder Sjors van Ginkel uit Harskamp zei eerder tegen RTL Nieuws: ''Je kunt het vergelijken met de wespenplaag van afgelopen zomer. Veel wespen hadden de zachte winter overleefd en daarom waren er extreem veel wespen. Dat zou ook wel eens voor het vogelgriepvirus kunnen gelden." Lees ook: Vogelgriep overgesprongen naar zee: 'Plotselinge en ongekende uitbraak'