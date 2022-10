Naoufel (6) in coma na aanrijding: 'We hebben zo veel onbegrip'

"Zijn vader en zus renden naar Naoufel toe", vertelt Tarik. Ze bekommerden zich om het jongetje dat zwaargewond op straat lag. "Zijn 13-jarige zus belde zo snel mogelijk 112."

Gebroken nek

Nog maar zes jaar is Naoufel, en nu al is zijn lijfje zwaar toegetakeld. "Hij heeft zijn nek gebroken", somt Tarik de verwondingen op. "Verder is zijn milt gescheurd, nier gescheurd en is er een probleem met de longen. Hoe hij er verder aan toe is moet blijken als hij wakker wordt."

Want Naoufel ligt in coma. De eerste paar dagen was die kunstmatig, maar sinds twee dagen proberen de artsen hem daaruit te krijgen. "Dat is nog niet gelukt", verzucht Tarik. "Af en toe beweegt hij zijn voeten, of knijpt hij in onze handen. Vanmiddag kreunde en huilde hij zelfs. Maar zijn ogen gaan nog niet open."