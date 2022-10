Gasprijs moet lager, maar EU-leiders nog oneens over maatregelen

Rutte is bereid om met andere lidstaten te praten over verschillende varianten van een maximumprijs, maar heeft eigenlijk bij elke optie twijfels. Een veelgehoorde variant is een bepaalde bandbreedte waar binnen die gasprijs beweegt. Volgens een betrokken diplomaat wil Nederland de kern van de vrije markt houden, maar wel de extreme prijsstijgingen dempen.

Gezamenlijk inkoop

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei wel 'brede steun' te bespeuren voor het idee om volgend voorjaar een gezamenlijk Europees inkoopprogramma voor gas op te zetten. Rutte is daar op zich niet tegen als dat op zo'n manier gebeurt dat het de prijs niet juist opdrijft of de leveringszekerheid in gevaar raakt.