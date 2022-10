Als beelden rondgaan van je broer na zijn zelfdoding: 'Het raakte me zo'

Ze benaderde na de dood van haar broer iemand die gereageerd had onder het facebookbericht en die de suggestie wekte de beelden te hebben gezien. Ze raakten in gesprek. "De vrouw vertelde dat ze het filmpje via Whatsapp had gekregen, erop had geklikt zonder te weten wat het was en het liever nooit had gezien. Zij heeft mij de beelden gemaild."

'Gillend onder de douche'

In eerste instantie bekeek ze de beelden niet. Uiteindelijk deed ze dat toch, vooral ook omdat ze wilde weten of haar broertje herkenbaar was. Dat bleek niet het geval.

De impact was hoe dan ook enorm: "Gelukkig is de aanrijding zelf niet te zien, de beelden zijn van erna. Het was vreselijk om naar te kijken. Ik heb daarna letterlijk een uur schreeuwend en gillend onder de douche gestaan."