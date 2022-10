Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters mensenrechten uit Rusland, Oekraïne en Belarus

Bialiatski wordt geroemd als een van de initiatiefnemers van de democratische beweging die in de jaren tachtig in Belarus op gang kwam. "Hij heeft zijn leven gewijd aan het bevorderen van democratie en vreedzame ontwikkeling in zijn thuisland", aldus het Nobelcomité. De mensenrechtenverdediger zit sinds 2020 vast zonder proces.

Verboden in Rusland

Het Russische Memorial werd in 1987 opgericht door activisten die wilden voorkomen dat de slachtoffers van de onderdrukking door het communistische regime zouden worden vergeten. Memorial is de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisatie van het land. De organisatie werd vorig jaar verboden door het Russische hooggerechtshof.

De prijs gaat ook naar het Center for Civil Liberties, in 2007 opgericht ter bevordering van mensenrechten en democratie in Oekraïne. De organisatie heeft het Oekraïense maatschappelijk middenveld versterkt en de autoriteiten onder druk gezet om van Oekraïne een volwaardige democratie te maken, aldus de jury. Daarnaast helpt het bij het documenteren van Russische oorlogsmisdaden tegen Oekraïense burgers.