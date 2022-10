Ministerie: nog altijd geen contact met Nederlander die is opgepakt in Iran

In een eerdere verklaring zei het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat de ambassade in Teheran op 27 september werd benaderd 'door iemand die meldde dat zijn vriend was opgepakt in Iran'. Verdere details over de identiteit van de man, zoals zijn leeftijd en woonplaats, zijn niet bekend gemaakt.

Roep op meer actie

In de Tweede Kamer bestaan zorgen over het lot van de Nederlander en klinkt de roep om meer actie. "Het is onbegrijpelijk dat de Iraanse ambassadeur nog steeds niet is ontboden door Hoekstra", zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri.

Die oproep wordt gedeeld door D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Ik hoop dat Buitenlandse Zaken alles op alles zet om deze Nederlander vrij te krijgen." Ook roept het Kamerlid op tot nieuwe sancties tegen Iraniërs die verantwoordelijk zijn voor het geweld.

'Veel respect'

Hoekstra liet vanavond op Twitter weten 'veel respect' te hebben voor 'de dappere Iraanse vrouwen & mannen die zich met gevaar voor eigen leven inzetten tegen onderdrukking'. "Hebben ook de Iraanse ambassadeur hierover aangesproken", schrijft Hoekstra. Hij zegt er morgen over te spreken met Nederlands-Iraanse vrouwen en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).