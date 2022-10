Wachtlijst studentenwoning vaak langer dan studieduur

Landelijke platform voor kamerhuur

Om meer kans te maken om tijdens je studietijd een kamer te vinden is het volgens De Bie belangrijk om je al vroeg in te schrijven bij een corporatie. Dit kan al vanaf zestien jaar. In de praktijk blijkt dat veel studenten zich op veel latere leeftijd pas inschrijven. Bij SSH Studentenhuisvesting is de gemiddelde leeftijd negentien jaar.

Dit komt omdat zestienjarigen vaak nog niet weten in welke stad ze willen studeren of dat het mogelijk is om je alvast in te schrijven. Om de kansen eerlijker te verdelen werkt Kences op dit moment aan een toegankelijk landelijk platform. "Straks kan iedereen zich op één plek inschrijven voor alle studentensteden en sociale huisvesters."

Kences hoopt dit inschrijfplatform komend of het daaropvolgende schooljaar te introduceren. Maar je nu al inschrijven bij een van de aangesloten corporaties van dit platform loont nu al. De inschrijftijd neem je dan mee naar het nieuwe platform.