Opzienbarende hersenletselkliniek VS komt mogelijk naar Nederland

Waar de meeste revalidatiecentra in Nederland patiënten leren omgaan met hun klachten, wil Cognitive FX mensen genezen.

Of de behandelmethode van neuropsycholoog en oprichter van het behandelcentrum in Utah Alina Fong werkt, is wetenschappelijk nog niet bewezen. Zeker is wel dat de vele enthousiaste verhalen van Nederlanders die naar Utah zijn gereisd voor een behandeling, de Nederlandse wetenschap niet ontgaan. Reden voor Marsh Königs, hoofdonderzoeker van het Amsterdamse UMC om een onafhankelijk onderzoek te gaan doen.

Patiënten die naar Utah gaan worden gevolgd, zowel voor als na hun reis naar de Verenigde Staten. De Hersenstichting financiert het onderzoek. Königs: "Er is geen wetenschappelijke basis voor de effectiviteit van die behandeling. Toch gaat er een aanzienlijke groep mensen naar Utah om zich daar op eigen kosten te laten behandelen. Wij vinden dat iedereen die overweegt om daarnaartoe te gaan, verdient om te weten of dat zinnig is."

Heel veel prikkels

Voor een behandeling in Utah, zijn mensen al snel 20.000 euro kwijt. Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel doen tijdens de revalidatie zoveel mogelijk cognitieve taken tegelijk. Het traject duurt vijf volle dagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Het is een intensief traject, waarbij klachten op de eerste dag soms tijdelijk erger kunnen worden.

Er wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde MRI-scan, waarmee de kliniek zegt vast te kunnen stellen in welk gebied van de hersenen het probleem zit, zodat gericht behandeld kan worden.