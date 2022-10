Van botkanker naar draaitafels: DJ Je Moeder (57) wil 'gaan met die banaan'

In haar jonge jaren was Esther ook al een tijdje dj. "Ik was een jaar of 18, toen ik gevraagd werd te draaien in Over De brug, een club in Gouda die niet meer bestaat. Alternatieve tent was het."

Die allereerste keer als koningin van het vinyl, ze weet het nog goed. "Ik had zes A4’tjes bij me, waar ik alle liedjes had opgeschreven die ik ging draaien. Geweldig was het. De draaitafels stonden heel hoog, met goed zicht op het hele publiek. Hoe vaker ik daar mocht draaien, hoe beter ik dat publiek ook leerde kennen. Ik vond het toen al mooi, hoe je als dj een avond kan maken of breken. Maken het liefst natuurlijk."

Voor vijftien consumptiebonnen

Toch houdt ze het na een jaar of twee weer voor gezien. "Ik verdiende met een avond draaien vijftien consumptiebonnen. Ik had niet het idee dat ik er mijn carrière van kon maken." Weer rolt haar lach door het restaurant op de achttiende verdieping van de A'DAM-Toren, met prachtig uitzicht op het IJ.

Die plek koost ze uit om haar verhaal te vertalen. En hij past bij haar, bij DJ Je Moeder. Grote muziekbedrijven zoals ID&T hebben er hun kantoor, maar ook kleinere ondernemers uit het wereldje hebben er een plek. En er zit een nachtclub, waar Esther al twee keer mocht draaien.