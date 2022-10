VS smult van schandaal rond Republikein die vrouw tot abortus dwong

Uitgekozen door Trump

Eerst de vraag; wie is Herschel Walker? Amerika-correspondent Erik Mouthaan. "Herschel Walker is echt een grote ster in de staat Georgia, een zeer beroemde oud-footballspeler. Hij is persoonlijk geselecteerd door Donald Trump voor de zetel in de Senaat. Hij is Trumps man."

Dan wat er op het spel staat: "Georgia is een belangrijke staat die normaal Republikeins stemt, maar bij de presidentsverkiezingen verrassend werd gewonnen door Biden. De Republikeinen willen die staat per se terug, want zo kunnen ze de meerderheid in de Senaat veroveren. Daar is de verhouding nu 50 tegen 50. En Herschel Walker maakt zeker een kans."