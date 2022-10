Deze verstokte rokers lukte het om te stoppen: 'Nu stuk minder stress'

Valt het je op dat steeds meer mensen om je heen chagrijnig en prikkelbaar zijn? Dat is dan niet zo gek want Stoptober is in volle gang. De kans om succesvol te stoppen met roken is tijdens Stoptober vijf keer hoger dan wanneer je het zelfstandig doet. Maar hoe hou je het ook vol? Drie ervaringsdeskundigen (van wie er twee nog altijd niet roken) vertellen erover.

Ramona (42) was een van de deelnemers van vorig jaar met de campagne, waarbij rokers 28 dagen niet roken met de bedoeling om uiteindelijk helemaal te stoppen. Ze was pas 9 jaar toen ze begon met roken en op haar 41ste is ze gestopt. "De eerste dagen dat je bent gestopt, merk je vooral de negatieve gevolgen, zoals de ontwenningsverschijnselen. Maar als je wel doorzet dan ga je beseffen dat die vanzelf weggaan. Dat gaat sneller dan je denkt." Dat doorzetten lijkt vaak een probleem voor velen te zijn. Op moeilijke momenten was het altijd de gewoonte om een sigaret te pakken. Bij Romano hielp het om op moeilijke momenten bewust te zijn van haar automatische piloot en haarzelf kritische vragen te stellen. "Als de drang opkwam, vroeg ik mezelf of een sigaret mij zou helpen. Het antwoord is nooit: ja. Wil ik straks weer al die ontwenningsverschijnselen? Nee." Minder stress Naast de ontwenningsverschijnselen merkte Ramona ook dat ze snel de positieve gevolgen ervaarde van het stoppen met roken. Zo werkten haar geur en haar smaakpapillen beter en voelde ze minder stress. Dat laatste zal verrassend klinken voor veel rokers die denken dat ze juist stress krijgen als ze niet kunnen roken. "Mensen denken altijd dat ze moeten roken omdat ze stress hebben, maar ik heb gemerkt dat het juist andersom is. Als je rookt krijg je meer stress en vervolgens ga je meer roken waardoor je in zo'n eindeloze cirkel blijft." Die afname van stress herkent de 56-jarige stopper Jolanda ook. Zij sloot zich vorig jaar op in het Stoptoberhuis, waar 25 mensen intensief begeleid werden door coaches. "Ik heb door het stoppen veel meer rust gekregen. Het is niet meer constant denken dat ik een taak snel moet afronden om bijvoorbeeld nog snel te kunnen roken. Of mezelf af te vragen of ik nog wel genoeg sigaretten heb voor de volgende dag." Gewoonte geworden Jolanda rookte ongeveer 20 jaar. Ze is eerder gestopt met roken, maar dit keer voelt het voor haar definitief. "Ik weet nu dat ik nooit meer een sigaret ga opsteken, omdat ik het roken heb losgekoppeld van mijn bezigheden. Ik realiseerde soms gewoon niet eens hoeveel ik rookte omdat het zo'n gewoonte was geworden." Een sigaret met leuke dingen associëren, wordt vaak als reden genoemd voor de mislukte stoppogingen. Maud (62) zou om die reden liever Stoptober in een andere maand willen zien, omdat ze meer moeite heeft met het niet kunnen roken in de zomertijd dan de wintertijd. "In een keer beginnen de terrassen weer te openen en zijn er feestjes. Dat zijn voor mij de triggermomenten. Ik zou dan liever in de zomer meer begeleiding willen zodat ik weet hoe ik met die momenten om moet gaan." Ze heeft al vaker pogingen gedaan om afscheid te nemen van de sigaret, maar het gaat steeds na een paar maanden weer mis. "Het helpt wel om in contact te blijven met lotgenoten. Maar ik had liever ook meer begeleiding gehad na de eerste drie maanden." Risicovolle plekken vermijden Voor Ramona en Jolanda is hun stoppoging (tot nu toe) wel succesvol. Wat willen zij meegeven aan de mensen die nu bezig zijn met het stoppen? "Ken je eigen grenzen", adviseert Ramona. "Als je weet dat je er heel erg gevoelig voor bent, dan moet je na een paar maanden stoppen ook niet beginnen met een haaltje." Jolanda vult aan: "En vermijd een tijdje de risicovolle plekken zoals terrassen. Kies een datum waarop je afscheid neemt van de sigaretten en zoek afleiding in puzzelen, wandelen of een andere hobby. Realiseer ook dat een triggermoment maar heel even duurt, dus geef niet te snel toe." Jaarlijks sterven in Nederland bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Het kabinet streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Maar het verbieden van sigaretten staat de komende jaren nog niet op de agenda.