'Strijd is zo niet te winnen': moreel Russische soldaat in Oekraïne bar en boos

De kans dat ze eindigen als kanonnenvoer is groot. Zelfs voor ervaren soldaten is het risico groot. "Ze gaan allemaal sterven, dit is geen getraind leger", zegt beroepssoldaat Kirill. "Ik was goed getraind, ging vrijwillig naar Oekraïne en kwam erachter dat ik toch niet goed was voorbereid. De allereerste dag realiseerde ik me dat ik de grootste vergissing van mijn leven had gemaakt."

Nooit winnen

De motivatie is de belangrijkste factor in een oorlog, zegt defensiespecialist Patrick Bolder. "Je hebt de fysieke component, wat heb je aan materieel en mankracht, de cognitieve component, wat kan je ermee, hoe goed ben je getraind en de morele component. Is de motivatie niet goed, dan ga je het nooit winnen."

Slecht nieuws voor de Russen dus. En die motivatie win je niet zomaar terug. Bolder: “Ik zat net te kijken op kaartjes, het is echt een puinhoop voor de Russen, ze lijden het ene na het andere verlies. En ook dat is niet bevorderlijk voor je vechtlust.”

Motivatie is iets waar de Oekraïners genoeg van bezitten. Zij vechten voor het voortbestaan van hun land, terwijl veel Russische soldaten vooral gemotiveerd zijn om te overleven.