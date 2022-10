Snotneus maar geen corona: blijf je thuis of ga je toch naar werk?

Bedrijfsarts en directeur Medische zaken bij HumanCapitalCare Jurriaan Penders ziet een verschil met de situatie van vorig jaar. "Als je weet dat je geen corona hebt, is het naar mijn ervaring geaccepteerder dan een jaar geleden. Dat zien we ook in het algemeen waarbij mensen met klachten en een negatieve test toch de straat op gaan of naar hun werk komen."

Dat is volgens Penders in principe geen probleem, maar om grip te krijgen op de coronasituatie is het wel van belang dat mensen zich blijven testen zodat ze niet elkaar alsnog onwetend besmetten met het virus.

Thuiswerken waar mogelijk

Waar thuiswerken in de afgelopen twee jaar ook normaler is geworden, zou dat bij ziekteverschijnselen nog steeds de prioriteit moeten zijn, stelt Penders. "Als werknemers de mogelijkheid hebben om thuis te werken wanneer ze verkouden zijn, dan heeft dat mijn voorkeur." Penders voegt eraan toe dat dat wel vooral geldt voor mensen die thuis kúnnen werken. Voor anderen die bijvoorbeeld een baan in een supermarkt hebben gaat dat niet op.