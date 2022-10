Verboden toegang voor lastpak: KLM en Transavia delen zwarte lijsten

KLM en Transavia zijn wereldwijd de eerste luchtvaartmaatschappijen die gegevens van passagiers uitwisselen voor de zogeheten No Fly List.

Transavia laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat ze in hun procedure privacyregels waarborgen. "Daarvoor maken we gebruik van een sterk beveiligd systeem, dat ook uitgebreid is getest. Dat is allemaal nodig om volgens de regels gegevens te kunnen uitwisselen. En omdat we tot één moedergroep behoren, hoeven we hiervoor geen vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens."