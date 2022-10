Drijvende steden, reuzenpompen: dit kan Nederland doen om níét te overstromen

Hoe en waar gaan we bouwen in de toekomst?

De komende 8 jaar moeten er 961.000 woningen bijgebouwd worden in Nederland. Waar komen die te staan – of te drijven? Het rapport spreekt expliciet over drijvend bouwen als één van de mogelijkheden om ons aan te passen aan de hogere zeespiegel en de daarmee gepaard gaande overstromingsrisico's.

Hier moet al in de planningsfase - oftewel nu - rekening mee worden gehouden. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat we in een overstromingsrisicogebied gaan bouwen en dat dan later blijkt dat het gebied als ruimte voor de rivier zou moeten dienen.