Inspectie: Rutte en ministerie in de fout met bewaren sms'jes

De Inspectie begon een onderzoek nadat in een rechtszaak over overheidsdocumenten in coronatijd aan het licht was gekomen dat Rutte zelf volop sms'jes verwijderde.

Geest en letter

In een spoeddebat over die onthulling in mei, zei Rutte aan de letter van de wet te voldoen.

De premier had in die tijd nog een simpele Nokia en klaagde dat de telefoon langzaam en onoverzichtelijk werd als hij sms'jes erop liet staan. Rutte legde in een debat in de Kamer uit dat hij zelf sms'jes verwijdert, en berichten doorstuurt naar ambtenaren als deze berichten moesten worden opgeslagen.

Selectief

Veel partijen reageerden verontwaardigd op deze 'selectieve' manier van archiveren. Rutte reageerde fel, en verdedigde de werkwijze.