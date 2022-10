Na jaren identiteit ontdekt van vermoorde vrouw in weiland Westdorpe

De vrouw werd in juni 2019 naakt gevonden in een weiland langs een kanaal, op letterlijk een paar meter van de Belgische grens. Ze was doodgeschoten. Maar wie ze was, was compleet onduidelijk. Ze werd anoniem begraven maar het onderzoek ging door.

Toen er maar geen DNA-match uit onderzoeken kwam, werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. In opsporingsprogramma's, ook in het buitenland, was meerdere keren aandacht voor de zaak.