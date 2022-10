Zweed die DNA van mummie kloonde wint Nobelprijs

Pääbo werd in 1985 internationaal bekend toen hij er als eerste in slaagde DNA van een mummie te klonen. Het Karolinska-instituut in Stockholm maakte de winnaar maandag bekend.

Autoriteit

Pääbo (67) is al jaren een autoriteit in zijn vakgebied. Hij is directeur en mede-oprichter van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in het Duitse Leipzig.

Aan de prijs is een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen verbonden, volgens de huidige wisselkoers ruim 917.000 euro.